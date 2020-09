Coronavirus, il bollettino del 13 settembre: 1458 nuovi casi e 7 morti

Coronavirus, il bollettino del 13 settembre: numero di contagi ancora molto elevato anche nelle ultime 24 ore. 1458 nuovi casi

Sono numeri ancora molto alti quelli registrati oggi e diramati dall’ultimo bollettino della Protezione Civile in relazione ai dati relativi al Coronavirus in Italia. Oggi sono stati effettuati 72.143 tamponi contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20mila in meno, con un leggero calo dei nuovi positivi che oggi si attestano sui 1458. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 7, mentre nella giornata precedente erano stati sei, con il totale dei decessi che ora ammonta a ben 35.610 vittime dall’inizio della pandemia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il dato dei contagiati complessivamente tocca invece quota 287.753 mentre i guariti 213.634 i guariti (+443). Salgono anche i malati in terapia intensiva con 5 in più in 24 ore, con 187 posti occupati. Nessuna regione ha fatto registrare zero contagi.

Attualmente positivi: 38.509 (+1.006)

Deceduti: 35.610 (+7, +0,02%)

Dimessi/Guariti: 213.634 i guariti (+443)

Ricoverati: 1.951 (+91)

di cui in Terapia Intensiva: 187 (+5)

Tamponi: 9.818.118 (+72.143)

