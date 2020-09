Danny Drinkwater potrebbe lasciare il Chelsea per sbarcare in Serie A. Il calciatore è stato proposto alla Sampdoria da un intermediario. Ecco la risposta

Danny Drinkwater è tra i calciatori in uscita dal Chelsea. Il centrocampista classe 1990 non rientra nei piani di Lampard ed è pronto a lasciare Londra. Nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A: il calciatore ex Leicester – secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’ – sarebbe stato proposta da un intermediario alla Sampdoria.

Ranieri lo conosce molto bene, per gli anni vissuti insieme al Leicester, ma non sembra entusiasta di questa idea. Idea, che dunque, non decolla.

