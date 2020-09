Il Fenerbahce sui propri canali social ha ufficializzato il prestito di Miha Zajc al Genoa: nuovo rinforzo per la compagine di Rolando Maran

Il Genoa si è assicurato un nuovo rinforzo per il centrocampo: dal Fenerbahce arriva Miha Zajc in prestito per la prossima stagione. A dare l’ufficialità del passaggio dello sloveno ai liguri è stato il club turco, che sui propri canali social ha comunicato: “Il nostro calciatore Miha Zajc è stato ceduto in prestito per un anno al Genoa con l’opzione di acquisto. Auguriamo successo al nostro calciatore nel suo nuovo club”. Il diritto di riscatto dello sloveno è stato fissato a 3 milioni di euro.

Per Zajc si tratta di un ritorno in Serie A dopo una stagione in Turchia: il classe ’94 aveva già vestito la maglia dell’Empoli. Il Genoa mette un nuovo rinforzo a disposizione di Rolando Maran.

