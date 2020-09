Anche Lazio e Fiorentina sono ancora sulla lista delle pretendenti per Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid di rientro dall’esperienza al Levante

Tornato a Madrid dopo il prestito al Levante, il centravanti spagnolo Borja Mayoral è a caccia di una nuova avventura lontano dalla capitale iberica. Secondo quanto riportato dal portale ‘AS’, sull’attaccante classe 1997, ci sono diversi club tra cui il Valencia, attualmente in pole e desideroso di ottenere il 70%. Il Real dal canto suo chiede 15 milioni di euro per il 50% per il proprio centravanti che piace però anche ad altre squadre. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nella lista delle pretendenti oltre all’ex Levante, ci sono anche il Marsiglia in Francia e le italiane Lazio e Fiorentina con la viola in particolare alla ricerca disperata di un nuovo attaccante.

