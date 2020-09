Milan, Rebic: “Dimostrato di meritare questa maglia”

Ante Rebic è stato acquistato a titolo definitivo dal Milan: le sue parole dopo l’annuncio ufficiale del club rossonero

Il Milan ha ufficializzato questo pomeriggio l’acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic dall’Eintrecht Francoforte. Dopo il primo anno di prestito (l’accordo della scorsa estate era biennale), le società hanno trovato l’accordo per il passaggio del croato in rossonero con Andrè Silva a fare il percorso opposto.

Proprio Rebic, in alcune anticipazioni di un’intervista che sarà trasmessa integralmente domani sui canali ufficiali del Milan, ha raccontato le sue emozioni. “Sono felice di poter continuare la mia avventura in rossonero – le sue parole -. Ho lavorato tanto, Pioli mi ha dato fiducia e ho sfruttato le occasioni dimostrando di avere le qualità per giocare in questa squadra”.

Rebic vuole ora migliorare il bottino della scorsa annata: “Nella passata stagione ho fatto 12 gol: ho fatto bene, ma voglio fare meglio”.