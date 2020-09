Coronavirus, bollettino del 12 settembre: 1501 nuovi casi

Lieve calo dei contagi giornalieri, 1501 contro i 1616 di ieri. Anche 6 decessi, tutti i dati aggiornati

Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino giornaliero relativo al Coronavirus. Sono 1.501 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 1616). Crescono i guariti e calano i decessi. I guariti sono infatti 213.191 (+759 nelle ultime 24 ore, ieri erano 547) e i morti 35,603 (6, ieri erano 10). In Italia attualmente si registrano 37.503 casi positivi (+736). Di questi 1.951 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 182 sono in terapia intensiva. La Lombardia è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+269), ma nessuna regione italiana è a zero casi.

