Nuovo assalto dalla Premier League a Belotti, con il Tottenham che avrebbe offerto 50 milioni di euro al Torino: secco rifiuto dei granata

Sta entrando sempre di più nel vivo questa anomala sessione di calciomercato settembrina. Come rivelato da ‘Sky Sport’, il Tottenham avrebbe fatto un tentativo per Andrea Belotti. Il club londinese ha offerto un prestito con diritto di riscatto, un’operazione da 50 milioni di euro complessivi. Il Torino avrebbe già rispedito al mittente l’offerta per il proprio numero ‘9’, dichiarandosi disponibile ad ascoltare proposte solamente per una cessione a titolo definitivo.

L’unica modalità con cui i granata si priverebbero di Andrea Belotti, capitano e trascinatore del Torino, è in via definitiva. L’offerta, però, deve essere molto alta. Al momento quindi, nonostante l’interesse del Tottenham, il futuro del ‘Gallo’ sembra essere ancora insieme a Marco Giampaolo.

