Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO CM.IT: un giovane via in prestito

Napoli, accordo raggiunto per il prestito dell’attaccante Alessio Zerbin alla Pro Vercelli: l’esclusiva di Calciomercato.it

Affare in uscita in casa Napoli. Come appreso da Calciomercato.it in esclusiva, il club azzurro ha raggiunto l’accordo per il prestito secco di Alessio Zerbin. L’attaccante classe 1999 giocherà infatti alla Pro Vercelli che disputa il campionato di serie C. L’operazione sarà formalizzata tra lunedi e martedi, Zerbin ritrova così Francesco Modesto, l’allenatore che l’ha guidato a Cesena, nella sua ultima esperienza tra i professionisti.

