Calciomercato Juventus, un difensore verso la Spagna

Juventus, De Sciglio può partire: il Villarreal pensa a lui per sostituire l’infortunato Alberto Moreno

In attesa di capire chi prenderà il posto di Gonzalo Higuain, con tanti nomi fino ad ora sul piatto, la Juventus studia anche il mercato delle cessioni. Il club bianconero, dopo l’addio di Higuain sbarcato ieri a Miami, riflette su nuove cessioni. In primis c’è da risolvere il nodo Khedira, ma dalla Spagna potrebbe arrivare l’offerta per un difensore.

Lo sottolinea ‘Tuttosport’. Stando al quotidiano torinese, Mattia De Sciglio sarebbe infatti finito nel mirino del Villarreal. Il club spagnolo è a caccia di un sostituto di Alberto Moreno, dopo che l’ex Liverpool si è infatti procurato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Il club iberico pensa dunque al classe 1992 come nuovo terzino sinistro, un ruolo che De Sciglio ha dimostrato di poter ricoprire. Anche il Valencia è interessato al giocatore, ma la pista sembra essersi raffreddata. In caso di cessione, potrebbe essere confermato in rosa Luca Pellegrini, rientrato dal prestito al Cagliari.

