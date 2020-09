Cristiano Ronaldo avrebbe espresso la sua preferenza per il rinforzo in attacco cercato dalla Juventus: la preferenza del portoghese

Cristiano Ronaldo scende in campo per l’attaccante della Juventus. Il fuoriclasse portoghese avrebbe espresso la sua preferenza tra gli obiettivi del club bianconero per il reparto avanzato. Come si legge su ‘donbalon.com’, il numero 7 juventino vorrebbe Duvan Zapata al suo fianco nella rosa di Pirlo e non Luis Suarez. Sarebbe il bomber dell’Atalanta la scelta migliore possibile per la Juventus secondo Cristiano Ronaldo.

Una preferenza che si poggerebbe si alcuni fattori. In primo luogo l’esperienza in Serie A con Zapata che non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento come Suarez; inoltre il colombiano ha dalla sua anche l’età (29 contro 33 anni). Tutte considerazione che CR7 ha espresso a Pirlo: l’allenatore bianconero aspetta il prima possibile un rinforzo in avanti con il Pistolero, Dzeko e Morata in lista per prendersi il 9 della Juventus.