Calciomercato Cagliari, da Under a Godin: Passetti fa chiarezza

Il direttore generale del Cagliari Mario Passetti ha parlato delle trattative per Under della Roma e Godin dell’Inter

Obiettivi importanti per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che segue obiettivi nelle ‘grandi’ della Serie A. Si è parlato negli ultimi giorni di un interesse dei sardi per Godin, difensore dell’Inter, e Under, esterno offensivo della Roma. Proprio su queste due trattative si è soffermato ai microfoni di ‘Sky’ il direttore generale dei rossoblù, Mario Passetti: “Per Godin stiamo trattando, inutile negarlo. Ci rende felici che lui abbiamo mostrato interesse per il Cagliari, ma è un’operazione difficile: non facciamoci illusioni. Ci sono complessità e stiamo cercando di capire se l’affare potrà andare in porto”.

Conferme per Godin, quindi, mentre per Under il dirigente del Cagliari smentisce l’interesse: “Non è nella nostra agenda”. Come raccontato da Calciomercato.it, il turco è stato escluso dalla trattativa con il Napoli per Milik: la Roma per il polacco è pronta ad offrire un giovane con un importante conguaglio economico.