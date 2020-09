Il Lione ha annunciato ufficialmente sui propri canali social il trasferimento di Tatarusanu al Milan: il portiere rumeno è rossonero per 500 mila euro

Si conclude la telenovela per il vice Donnarumma. L’Olympique Lione ha annunciato ufficialmente il passaggio di Ciprian Tatarusanu in rossonero. Un’operazione da 500 mila euro, quella realizzata dal Milan con il club transalpino. Nella giornata di oggi il portiere rumeno era a Milano, dove ha sostenuto le visite mediche, ed in serata è arrivata l’ufficialità. È stato il Lione ad anticipare i rossoneri, rivelando sui propri canali social tutti i dettagli dell’operazione che ha coinvolto Tatarusanu. L’ex Fiorentina, dopo tre anni, ritrova la Serie A ed in rossonero vestirà la maglia numero ‘1’.

L’OL informe du transfert de Ciprian Tatarusanu au Milan AC pour un montant de 500 000€. Arrivé libre à l’été 2019 en provenance du FC Nantes, le gardien international roumain qui réclamait un temps de jeu plus conséquent a décidé de relever un nouveau défi en Italie. pic.twitter.com/pHRnUHCXWC — Olympique Lyonnais (@OL) September 11, 2020

