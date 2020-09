Movimenti importanti in casa Lazio con la società biancoceleste che è pronta ad accogliere anche Muriqi dal Fenerbahce

Visite mediche prenotate per un nuovo giocatore. La Lazio si prepara ad accogliere uno tra Fares e Muriqi. Il franco-algerino è a Roma da giorni. L’accordo tra Spal e Lazio è stato trovato per circa 9 milioni di euro. Muriqi è atteso nella Capitale nel week-end: arriverà dal Fenerbahce per circa 18 milioni di euro più bonus. Per uno dei due lunedì sarà il giorno cruciale.

