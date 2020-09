Calciomercato Lazio, stallo per Acerbi: doppia pista in Serie A

Calciomercato Lazio, biancocelesti alle prese col caso Acerbi: si muove Inzaghi per sbloccare la situazione, Inter e Napoli in attesa

In casa Lazio si punta a ricucire lo strappo con Acerbi. Il difensore, dal ritiro della Nazionale, è esploso in uno sfogo che ha gettato l’allarme sul suo rinnovo. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce che si è mosso il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, parlando al telefono col giocatore e cercando di fare da mediatore. La Lazio per ora rimane ferma sulle sue posizioni, se ne riparlerà a inizio settimana prossima nel summit con l’agente del giocatore. Al momento, non si sono fatti avanti altri club, anche se sullo sfondo l’Inter e soprattutto il Napoli potrebbero essere interessate ad acquistare l’esperto centrale.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Lazio, Alessandro Matri nuovo osservatore del club

Calciomercato Lazio, si sblocca l’affare Fares: ieri vertice tra Tare e Raiola