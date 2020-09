Calciomercato Juventus, clamoroso Dzeko | Indizio social del bosniaco

Continua il turbinio di voci di mercato su Dzeko e la Juventus: oggi il bosniaco ha messo ‘like’ ad una foto di gruppo dei bianconeri postata da Bonucci

Più si avvicina l’inizio del campionato e più la Juventus ha fretta di mettere a disposizione di Andrea Pirlo un attaccante. Fra i profili maggiormente graditi dal tecnico bresciano ci sono certamente Luis Suarez ed Edin Dzeko. Riguardo all’uruguaiano ha parlato Federico Cherubini, mantenendo viva la speranza, mentre sul bosniaco arriva un indizio social. Il capitano della Roma, infatti, oggi ha messo un ‘like’ all’ultima foto postata da Bonucci su ‘Instagram’, in cui i giocatori della Juventus erano intenti ad esultare alla fine dell’allenamento.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Un indizio social che va controcorrente rispetto a quanto fatto dalla moglie del bosniaco, che sembra spingere per una sua permanenza nella Capitale. Un semplice ‘like’ sui social può non significare nulla, ma in questo momento in cui il nome di Dzeko è così chiacchierato a livello di mercato può anche essere sintomo quantomeno di una buona predisposizione verso i bianconeri. La Roma, intanto, ha rilanciato con una nuova offerta per Milik. L’arrivo di un sostituto in giallorosso, ricordiamo, è un requisito fondamentale per un’eventuale partenza di Dzeko. Il mercato non si ferma mai.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, obiettivo centravanti | Le parole di Giroud

CM.IT LIVE | Super diretta mercato: SEGUI la trasmissione

Calciomercato Juventus, Higuain è sbarcato a Miami