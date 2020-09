L’Inter ha messo nel mirino Sergio Reguilon del Real Madrid. Dalla Spagna: possibile scambio con Eriksen. Ecco le condizioni

L’Inter di Antonio Conte è a caccia di rinforzi per puntare allo scudetto. Fare mercato, senza la cessione degli elementi in esubero non è certo facile. Imbastire trattative con scambi potrebbe essere dunque la giusta via da seguire.

Secondo le ultime news proveniente dalla Spagna l’Inter sarebbe interessata a Sergio Reguilon. Il terzino, che tanto bene ha fatto con la maglia del Siviglia, è ritenuto il profilo adatto per rafforzare la corsia mancina.

L’idea dei nerazzurri – secondo quanto riporta ‘Don Balon’ – sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Eriksen. I l danese piace a Perez, che però non vorrebbe rinunciare definitivamente a Reguilon. Proprio per questo il Real avrebbe proposto all’Inter uno scambio di prestiti, biennale. Proposta che piace ad Antonio Conte, interessato a vincere nell’immediato. Il Real è così in attesa di una risposta sullo scambio Eriksen-Reguilon perché sul terzino c’è anche il Manchester United.

