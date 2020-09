Danny Rose al Genoa sembra molto più che una semplice suggestione di mercato. A confermare l’eventuale bontà dell’operazione ci ha pensato Mourinho

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile approdo al Genoa di Danny Rose, terzino sinistro inglese di proprietà del Tottenham che vanta anche 29 presenze in Nazionale. Si tratterebbe di un colpo importante come affermato oggi anche da Josè Mourinho in conferenza stampa: “Se il Genoa lo prendesse penso che avrebbe un buon giocatore a disposizione. Noi abbiamo Ben Davies e Ryan Sessegnon. Un investimento che vogliamo migliorare, quindi sarà dura per lui. Se va al Genoa e in Serie A, per lui sarebbe ottimo“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

