Calciomercato Atalanta, Gomez resta: rifiutato l’Al-Nassr – Ultime CM.IT

Alejandro Gomez resta all’Atalanta: l’argentino ha rifiutato la ricchissima offerta dell’Al-Nassr e continuerà a vestire la casacca nerazzurra

La storia d’amore lunga sei stagioni tra Alejandro Gomez e l’Atalanta non è ancora giunta al termine. L’argentino ha ricevuto negli ultimi giorni una ricchissima offerta da parte dell‘Al-Nassr (un contratto di tre anni da 6 milioni netti a stagione), e dopo una breve riflessione, ha fatto la sua scelta. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’argentino ha risposto con un ‘no, grazie’, alla valanga di soldi dei sauditi. Il Papu resta nella sua Bergamo, per vivere un’altra stagione (la settima) da protagonista in Serie A e in Champions League con la maglia della Dea.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atalanta, nuovo nome per la corsia: affare ad un passo

Calciomercato Atalanta, colpo dalla Liga: il comunicato UFFICIALE