SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato Juventus, ecco il bomber preferito!

Calciomercato Juventus, continua la caccia al bomber per i bianconeri: ecco il nome preferito dai votanti del sondaggio di Calciomercato.it su Twitter

La Juventus prosegue nella caccia all’attaccante. Numerose le trattative che Paratici sta portando avanti per regalare a Pirlo un numero 9 di livello. Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter quale sarebbe il profilo preferito per l’attacco bianconero. In cima alle preferenze c’è sempre Luis Suarez, che stacca piuttosto nettamente gli altri candidati alla maglia di centravanti dei campioni d’Italia: più della metà dei voti per l’uruguaiano, inseguono a distanza Morata e Dzeko mentre Cavani raccoglie davvero pochi consensi.