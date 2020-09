Motomondiale, il pilota della KTM Jorge Martin è positivo al coronavirus: lo spagnolo salterà il GP di Misano Adriatico

Un pilota del motomondiale positivo al coronavirus: si tratta dello spagnolo Jorge Martin, pilota della KTM. Insieme a lui, positivo al tampone anche un meccanico di un team che non è stato specificato. I due sono asintomatici e sono stati posti in isolamento, come prevedono le procedure. Martin è secondo in classifica generale nella Moto2 e non potrà prendere parte domenica al GP che si correrà a Misano Adriatico.