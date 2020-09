Formula 1, UFFICIALE: Vettel correrà con la Aston Martin

Dopo aver annunciato la separazione dalla Ferrari, Sebastian Vettel ha deciso quale sarà la sua prossima scuderia: accordo ufficiale con l’Aston Martin

Il pilota tedesco, che vanta nel proprio palmares quattro titoli di campione del mondo, ha deciso quale sarà il suo futuro. Dopo il mancato rinnovo con la Ferrari, Sebastian Vettel ha scelto di sposare il progetto dell’Aston Martin (attuale Racing Point) dal 2021. L’annuncio è stato dato ufficialmente dalla scuderia britannica sui propri canali social ed il pilota ha dichiarato: “Un privilegio, sono ancora motivato”. Mentre la sua ultima stagione sulla ‘Rossa’ volge pian pianino verso il termine, Seb è già proiettato al futuro: a 33 anni, è pronto a ripartire da una nuova sfida. Questa volta, targata Aston Martin.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️

Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1

