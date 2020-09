I dati del bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus: 1.597 nuovi casi, 10 i morti



Bollettino Coronavirus ad oggi, 10 settembre. In Italia aumentano i contagi: sono 1.597 in tutto nelle ultime 24 ore. I tamponi analizzati sono invece 94.186 (circa 2mila in meno rispetto a ieri). Crescono anche le terapie intensive (14 in più rispetto a mercoledì) e i ricoveri (+58). Dieci, infine, i decessi