Calciomercato Roma, segnale da Manchester: Smalling sempre più vicino

La Roma è a un passo dal ritorno di Chris Smalling. Il difensore ha avuto il permesso dal Manchester United a non allenarsi col resto dei compagni. Accordo vicino

La Roma si avvicina a uno dei grandi obiettivi del suo calciomercato: Chris Smalling. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi il Manchester United ha concesso al difensore di non allenarsi col gruppo, un segnale molto chiaro sul fatto che la lunga trattativa per ri-portarlo in giallorosso sia alle battute finali, come anticipato da Calciomercato.it.

Il giocatore ha già comunicato la sua volontà al club inglese, mentre la società capitolina non si muove dalla proposta di 12 milioni di euro più bonus. Entro il weekend potrebbe arrivare il via libera, con Fonseca pronto a riabbracciare uno dei migliori giocatori avuti a disposizione nella passata stagione.

