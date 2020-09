Calciomercato Napoli, da Koulibaly a Ghoulam: è esodo

Napoli nel bel mezzo di una turbolenza interna: da Milik a Ghoulam, passando per il solito Koulibaly a Meret: tanti i giocatori con un futuro tutto da definire

Non solo il presidente De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19, il Napoli deve pensare anche a risolvere situazioni interne legati a calciatori in bilico, che potrebbero lasciare il club o rimanere sul groppone. E quindi scontenti.

Le situazioni sono diverse, come riporta il ‘Corriere dello Sport’. A cominciare da Milik, punta di diamante in scadenza nel 2021 e al centro della trattativa con la Roma. ll suo destino però continua ad essere legato a quello di Dzeko, che rimane la prima scelta di Pirlo in caso di un nulla di fatto per Suarez.

Altro pezzo da 90 in uscita è Koulibaly, con la seconda lunga telenovela che vede il Napoli alle prese, stavolta, col Manchester City. Gli inglesi, dopo il precedente Jorginho, trattano solo con Ramadani, agente del senegalese che funge da collante fra le parti. Come riportato in esclusiva qualche giorno fa, balla ancora distanza fra richiesta e offerta, ma la situazione potrebbe conoscere un epilogo intorno al 15 settembre. Nel frattempo, il Napoli spera nell’asta al rialzo con l’interesse del Psg di mezzo.

E poi c’è Meret, che lo scorso novembre è stato addirittura convocato da Mancini in Nazionale, ma che oggi si ritrova Ospina davanti nelle gerarchie di Gattuso. Insomma, un secondo portiere di lusso per gli azzurri. Forse anche troppo data la valutazione di 50 milioni. Attenzione anche a Lozano, su cui avrebbe messo gli occhi l’Everton che dagli azzurri ha già acquistato Allan.

Non è serena nemmeno la situazione di Hysaj e Maksimovic, in scadenza di contratto e con prospettive di rinnovo molto difficili. Ghoulam è invece vicino a risolvere il contratto nonostante segnali di crescita avuti dal ritiro di Castel di Sangro. Anche Demme, che non ha particolarmente convinto, potrebbe fare le valigie. Valigie già pronte invece per Llorente, Younes, Ounas e Luperto.

