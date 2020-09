Seguito anche dalla Juventus, Lacazette incontrerà il club inglese e chiederà chiarezza sul suo ruolo nel progetto di Arteta

Ancora alle prese con il reperimento di un attaccante centrale, la Juventus resta vigile sul fronte Dzeko e Suarez, ma il bosniaco e l’uruguaiano non sono certamente gli unici dossier presenti nell’archivio di Fabio Paratici. Di recente vi abbiamo raccontato dei contatti per Cavani e Morata, mentre la candidatura di Alexandre Lacazette è un po’ più datata. Messo in vendita dall’Arsenal, l’attaccante francese è stato valutato circa 40 milioni di euro. Troppi per la Juve, che ha invece aperto all’ipotesi di uno scambio.

Calciomercato Juventus, Lacazette chiede un chiarimento

Seguito anche dall’Atletico Madrid e dal Lione, l’attaccante francese, secondo ‘ESPN’, vuole incontrare il club inglese per chiedere un chiarimento sul suo ruolo nella squadra. Il rinnovo di Aubameyang e gli acquisti fatti ridurranno sicuramente il minutaggio del calciatore, la cui partenza resta sempre probabile.

