Calciomercato Inter, il Crotone ci prova | C’è l’incontro: ultime CM.IT

Contatto in giornata a Milano tra il Ds del Crotone Ursino e l’entourage di Gravillon, nuovamente in uscita dall’Inter

Crotone scatenato sul mercato. Il Ds Ursino sta lavorando alacremente in quel di Milano per completare ulteriormente la rosa del tecnico Stroppa dopo i recenti arrivi di Magallan, Cigarini ed Eduardo, senza dimenticare la trattativa avviata verso la chiusura per Rojas. Nel mirino dei pitagorici è finito anche Andreaw Gravillon, destinato a lasciare nuovamente l’Inter in prestito dopo l’avventura all’Ascoli in Serie B.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Come raccolto da Calciomercato.it oggi a Milano c’è stato un contatto tra Ursino e l’entourage di Gravillon, anche se per il momento il Crotone ha effettuato solo un sondaggio senza un’offensiva concerta per il giocatore. Il classe ’98 nato in Guadalupa piace anche a Genoa e Spezia, con il Cagliari un po’ più defilato e concentrato al momento nel chiudere sempre con l’Inter la trattativa per Godin.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, due pedine per Kante: la risposta del Chelsea

Calciomercato, colpo Spezia dall’Inter | Manca un tassello: ultime CM.IT