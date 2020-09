Calciomercato Inter, l’ombra di Allegri su Conte: “Qualcosa si è rotto”

Antonio Conte sembrava vicino all’addio all’Inter, con Allegri pronto a subentrargli. Il chiarimento con la dirigenza ha sistemato le cose, per questa stagione

Al termine della finale di Europa League, persa contro il Siviglia, Antonio Conte ha seriamente messo in dubbio il suo futuro all’Inter. Successivamente, però, è andato in scena un confronto tra tutti i massimi dirigenti nerazzurri, dal presidente Zhang all’amministratore delegato Marotta passando per il direttore sportivo Ausilio, e lo stesso allenatore leccese. Un incontro che ha portato alla fumata bianca e alla conferma di Conte, forte di un contratto fino al 2022, anche per la stagione che sta per prendere il via. Ieri, Giovanni Galeone ha rivelato come il suo pupillo, Massimiliano Allegri, sia stato davvero vicino a sedere sulla panchina del club di Suning. E l’ipotesi non tramonta: “Qualcosa tra Conte e Marotta si è rotto – le parole del giornalista Andrea Longoni a ‘Top Calcio 24’ – Credo che, se l’allenatore salentino dovesse sbagliare ancora nella prossima stagione, l’amministratore delegato nerazzurro tornerà a spingere per Massimiliano Allegri“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Inter, futuro Nainggolan: la decisione di Conte