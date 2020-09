Serie A, Dal Pino: “Debiti cresciuti, serve stabilità finanziaria”

Le parole di Paolo Dal Pino sulla decisione presa dalla Serie A, i debiti del massimo campionato e le prospettive future

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato al termine della riunione di oggi, spiegando i dettagli della decisione presa: “Abbiamo deciso di procedere con la costituzione della media company in partnership con i private equity. Molto lavoro è stato fatto – dice riferendosi alla scelta che avverrà nelle prossime settimane -. Abbiamo limitato l’analisi a due cordate che conoscete e con loro approfondiremo nei prossimi giorni alcune tematiche”.

“Due le osservazioni da fare – ha continuato Dal Pino – . C’è una difficoltà di governance, con le esperienze mie e dei presidenti che ci dicono che da soli non sappiamo farlo. Poi c’è che i nostri debiti sono cresciuti: sono 4,3 miliardi con un rapporto debiti/ebitda 4,9″.

Insomma per Del Pino la necessità è quella di avere “stabilità finanziaria perché stiamo entrando in un periodo difficile”. Proprio per questo “abbiamo bisogno di fare cambiamento in velocità”.