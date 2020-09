Dzeko non giocherà l’amichevole di oggi contro il Frosinone per riposare dopo le partite con la Bosnia, Fazio infortunato

Sempre più vicino al trasferimento al Cagliari, Federico Fazio ha subìto un leggero infortunio durante l’ultima seduta di allenamento, riportando una lieve distorsione alla caviglia. L’argentino non entra così nella lista dei convocati per Frosinone-Roma, al pari di Dzeko, su cui resta sempre vigilie la Juventus, e Carles Perez, negativo all’ultimo tampone Covid ma con pochi allenamenti sulle gambe. Regolarmente arruolato Antonio Mirante. L’attaccante bosniaco non è l’unico calciatore impegnato con le Nazionali a non prendere parte alla gara, in programma oggi alle 18: assenti anche Florenzi e Olsen, in uscita dalla Roma.

