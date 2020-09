Coronavirus, il bollettino del 9 settembre: 1.434 positivi, 14 morti

I dati del bollettino del Ministero della Salute sul Coronavirus: sono 1.434 i nuovi positivi e salgono anche i decessi (14) e i tamponi

Aumentano i positivi ma anche i tamponi fatti. Sono 1.434 i nuovi contagiati secondo i dati del bollettino del Ministero della salute del 9 settembre sul coronavirus, a fronte di 95.990 tamponi fatti. Il totale sale così a 281.582 il numero di casi totali. Gli attualmente positivi sono 34.734 di cui 150 in terapia intensiva (+7), 1778 ricoverate con sintomi (+18) e 32.806 in isolamento domiciliare. I decessi sono 14 per un totale che sale a 35.577. I guariti invece sono 471 per un totale di 211.272. Lombardia (+218) e Campania (+203) restano, come ieri, le regioni con il più alto numero di nuovi contagiati.