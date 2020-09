Calciomercato Napoli, l’Everton può tornare alla carica per Lozano

Napoli, dopo Allan possibile nuovo affare con l’Everton, che può tornare alla carica per Lozano

Dopo l’affare Allan, Carlo Ancelotti potrebbe pescare nuovamente da Napoli per il suo Everton. Il club inglese potrebbe infatti tornare presto alla carica per Hirving Lozano. Il messicano, profilo gradito dal tecnico emiliano, potrebbe andare a rafforzare la rosa dei ‘Toffees’ e il Napoli potrebbe non chiudere le porte ad una cessione.

Come riferisce il ‘Sun’, il club di Liverpool sarebbe pronto a tornare alla carica per l’esterno offensivo messicano. De Laurentiis ha sottolineato come in caso di buone offerte non rifiuterà di cedere giocatori: ecco che il futuro dell’ex Psv potrebbe essere lontano da Napoli se l’Everton dovesse presentare una buona offerta.

