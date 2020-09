Giungono conferme sull’interesse della Juventus per Morata, ma emergono anche nuovi dettagli sulla posizione dell’attaccante spagnolo

Il casting per l’attacco della Juventus non ha ancora regalato ad Andrea Pirlo il nuovo numero nove. Nei giorni scorsi abbiamo registrato aggiornamenti sull’interessamento per Alvaro Morata e dalla Spagna continuano ad arrivare conferme su questa pista. Detto che le piste Dzeko e Suarez restano molto attuali, l’idea di riportare a Torino la punta ventinovenne è forte e concreta. Durante il programma ‘El Chiringuito’, Alex Silvestre ha svelato che una delle prime chiamate fatte da Pirlo appena arrivato in panchina è stata proprio al suo ex compagno di squadra.

Calciomercato Juventus, conferme a metà su Morata

Il giornalista ha però smentito le voci circolate nella giornata di ieri in Spagna, in merito alla richiesta ufficiale di cessione fatta dal giocatore all’Atletico Madrid. Favorevolmente colpito dalla chiamata del tecnico bianconero, Morata avrebbe detto alla Juve di mettersi direttamente in contatto con i colchoneros perché non aveva intenzione di chiedere al club di lasciarlo partire. Gli spagnoli, dal canto loro, non sembrano troppo inclini a negoziare sulla clausola da 150 milioni di euro.