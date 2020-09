Secondo i bookmakers, è ancora possibile l’esonero da parte dell’Inter o le dimissioni di Antonio Conte. I dettagli

L’Inter riparte a caccia della Juventus ancora nel segno di Antonio Conte. Dopo la ‘pace’ sancita con la dirigenza al termine della stagione, l’allenatore si appresta a vivere la sua seconda annata sulla panchina nerazzurra con rinnovate ambizioni. Ma, stando almeno ai bookmakers, l’esonero da parte del club o le dimissioni del tecnico non sono un’ipotesi ancora da scartare. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In un comunicato diffuso dalle agenzie di scommesse, infatti, questa eventualità è scesa a 8,00 volte la posta, mentre che chiuda la stagione si può giocare a 1,03. La panchina di Conte è piuttosto salda, e su questo almeno per il momento non ci sono dubbi, ma non sono escluse sorprese. Staremo a vedere.

