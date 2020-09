Calciomercato, ‘Don Balon’: rompe con l’Inter e vuole la Juventus!

Notizia clamorosa di ‘Don Balon’: Marcelo Brozovic punta a lasciare l’Inter per trasferirsi alla Juventus e giocare con Cristiano Ronaldo. Ok di Conte all’operazione

Notizia clamorosa, a dir poco, di ‘Don Balon’. Secondo il portale spagnolo, Marcelo Brozovic ha ‘rotto’ definitivamente con l’Inter decidendo di andar via. Ma non finisce qui: per la medesima fonte, il centrocampista croato punta a trasferirsi alla Juventus, alla quale fu vicino alcune stagioni fa.

L’Inter è in realtà aperta da un po’ alla vendita del classe ’92, elemento prezioso per fare cassa e regalare a Conte il tanto desiderato Kante. Il tecnico avrebbe dato l’ok al passaggio di Brozovic in bianconero, proprio perché con i soldi della cessione Marotta e Ausilio potrebbero davvero chiudere per il francese in forza al Chelsea.

Stando sempre a ‘Don Balon’, il trasferimento dell’ex Dinamo Zagabria alla corte di Pirlo è dunque molto probabile. Il calciatore sta spingendo per il buon esito dell’affare perché desidera fortemente giocare con Cristiano Ronaldo.

