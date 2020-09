Calciomercato, Borja Valero torna alla Fiorentina | I dettagli

Dopo l’addio all’Inter, Borja Valero ha deciso di fare ritorno a Firenze

Scelta di cuore per Borja Valero dopo l’addio all’Inter. Il centrocampista spagnolo, svincolato dopo l’esperienza in nerazzurro, ha infatti deciso di tornare alla Fiorentina. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il 35enne ha raggiunto un accordo con il club viola, accettando la proposta di un anno di contratto. L’esperto centrocampista ritorna così a Firenze dopo tre stagioni. Contestualmente, Benassi lascia i viola: è ormai imminente il suo trasferimento al Verona di Juric. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

