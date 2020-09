Calciomercato Roma, visite mediche per Schick col Bayer Leverkusen

Patrik Schick si appresta a lasciare nuovamente la Roma per approdare al Bayer Leverkusen: oggi le visite mediche del ceco

È vicina a chiudersi definitivamente la parentesi, negativa, di Patrik Schick con la Roma. Dopo il prestito dello scorso anno al Lipsia, nuova esperienza in Bundesliga per l’attaccante ceco: come riporta la ‘Bild’, Schick si sta sottoponendo in questi minuti alle consuete visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto fino al 30 giugno 2025 col Bayer Leverkusen. Domani potrebbe svolgere il suo primo allenamento con la sua nuova squadra.

