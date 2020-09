Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Szoboszlai

Il Napoli torna a pensare in maniera concreta a Szoboszlai, centrocampista ungherese in forza al Salisburgo: i dettagli

Ritorno di fiamma del Napoli per Szoboszlai. Gli azzurri hanno la necessità di rinforzare il proprio centrocampo, dopo la cessione di Allan all’Everton. L’obiettivo principale, ma al momento difficile da raggiungere, è Veretout della Roma, ma Giuntoli guarda anche altrove e ha avuto un incontro per Nandez. Come riferisce ‘Radio Marte’ ci sarebbe stato un forte ritorno sul 19enne centrocampista ungherese, in forza al Salisburgo.

Accostato anche al Milan, soprattutto quando sembrava dovesse arrivare Rangnick, il giovane calciatore è da tempo seguito dalla formazione partenopea. In scadenza nel 2022, Szoboszlai starebbe premendo sul club per essere ceduto e la possibilità di vestire la maglia azzurra lo intriga.