Calciomercato Juventus, sorpresa Dzeko | I dettagli

Dzeko non vuole essere la seconda scelta della Juventus, alle spalle di Suarez, e vuole conoscere il proprio futuro entro l’inizio della Serie A

Sono giorni caldissimi per il futuro di Edin Dzeko e più in generale per il nuovo attaccante della Juventus. Come raccontato da Calciomercato.it, il centravanti bosniaco rimane la prima scelta di Pirlo. Al momento, però, il club bianconero resta in attesa di Suarez, alle prese con la questione passaporto comunitario. Una situazione di stallo che potrebbe cambiare il futuro del giallorosso: stando al ‘Corriere della Sera’, infatti, Dzeko non vuole essere la seconda scelta dei bianconeri, alle spalle di Suarez, ed entro l’inizio del campionato vuole conoscere il suo destino. Il bosniaco, insomma, ha fretta e rimarrebbe volentieri anche nella capitale.