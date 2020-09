L’Atletico Madrid vuole Luis Suarez. I Colchoneros avrebbero messo sul piatto un’offerta migliore di quella bianconera

Fabio Paratici e Andrea Agnelli vogliono regalare ad Andrea Pirlo un nuovo bomber. I bianconeri sono alla ricerca di un centravanti, che possa sostituire Higuain e completare il reparto offensivo con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Come vi stiamo raccontando da giorni la Juventus tiene apparecchiati più tavoli per non farsi trovare impreparata. L’idea Edin Dzeko resta sempre calda ma Roma e Napoli devono riuscire a far quadrare i conti per lo scambio per portare Milik nella Capitale.

L’altro nome caldo è quello di Luis Suarez, che deve liberarsi dal Barcellona. L’attaccante uruguaiano, come riporta in Spagna ‘ElGolDigital’, piace parecchio anche all’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >> Juventus, ESCLUSIVO Salandin: “Non solo Suarez, nuova idea per l’attacco!”

Juventus, affondo Atletico Madrid per Suarez

Sul portale si legge che i Colchoneros avrebbero migliorato la propria offerta e diversi fattori potrebbero spingere Suarez ad accettare la loro proposta anziché quella della Juventus. Innanzitutto il poter rimanere in Spagna, dove ormai vive da anni con la famiglia, non è un elemento da sottovalutare, così come la presenza in panchina di Simeone, un mister certamente più pronto dell’attuale Pirlo.

L’arrivo di Suarez all’Atletico Madrid libererebbe, ovviamente, Alvaro Morata, altro profilo finito nel mirino della Juventus, intenzionata in qualsiasi modo a regalare al suo tecnico un nuovo centravanti di spessore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, intrigo Cavani-Morata: le ultime di CM.IT