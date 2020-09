Calciomercato Inter, due nuove piste per Joao Mario

Il fantasista portoghese tornato dalla Lokomotiv Mosca non rientra nei piani di Conte. Nella Liga ci pensano il Valencia e il Betis

Joao Mario non ha ancora fatto la sua comparsa ad Appiano Gentile. Reduce dal prestito ai russi della Lokomotiv Mosca, il trequartista lusitano classe 1993 non è stato convocato dalla Nazionale portoghese, ma non si è presentato al ritiro dell’Inter adducendo problemi familiari. E’ palese la sua volontà di non tornare a vestire la maglia nerazzurra, così come quella di Marotta e Ausilio di cederlo, possibilmente a titolo definitivo per una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro per non fare minusvalenze. Il futuro di Joao Mario potrebbe essere nella Liga spagnola: secondo ‘Sky Sport’ ci sarebbero stati sondaggi da parte del Valencia e del Betis.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Juventus, un’altra italiana irrompe su Emerson Palmieri

Calciomercato Inter, scambio con la Juve: ok di Pirlo, palla a Conte