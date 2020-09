Calciomercato Inter, agente Kolarov: “Grande opportunità, qui per Conte”

Alessandro Lucci, agente di Kolarov, ha parlato del trasferimento all’Inter dopo aver concluso l’operazione nella sede del club

Kolarov è ormai un calciatore dell’Inter, manca soltanto l’annuncio. L’agente del terzino serbo della Roma (ancora per poco) è uscito dalla sede del club nerazzurro dove ha completato le pratiche per il suo trasferimento. Intercettato dai giornalisti, Alessandro Lucci ha dichiarato: “C’è soddisfazione, molta. E’ una grande opportunità. Come è nata la trattativa? Ormai è passato tanto tempo, non me lo ricordo” afferma sorridendo.

Il procuratore di Kolarov poi continua: “No so se con l’arrivo di Kolarov l’Inter sia da scudetto. Conte è stato assolutamente importante per la sua scelta”. Lo stesso Lucci ha risposto anche alle domande su Matias Vecino, altro suo assistito, in procinto di lasciare la società nerazzurra: “Non ci siamo ancor soffermati su questo tema: lo affronteremo con calma”.