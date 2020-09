Calciomercato Fiorentina, nuovo nome per l’attacco: sfida a Villas-Boas

Fiorentina a caccia di un rinforzo in attacco: oltre a Milik e Piatek spunta la pista Morelos dei Rangers, che piace all’Olympique Marsiglia

A caccia di un bomber per far sognare i tifosi. La Fiorentina di Rocco Commisso è molto attiva sul mercato e sogna una stagione da protagonista. La dirigenza viola punta un grande colpo in attacco. Piace il polacco Piatek, ora all’Hertha Berlino. L’ultima suggestione riguarda Arek Milik, in uscita dal Napoli. Dalla Francia però spunta una nuova indiscrezione.

Stando a quanto riferito da ‘Foot Mercato’, in cima alla lista delle preferenze dei viola ci sarebbe Alfredo Morelos, attaccante colombiano dei Rangers di Glasgow. Il giocatore piace molto anche all’Olympique Marsiglia, con Andre Villas-Boas che vorrebbe averlo in rosa per rafforzare il reparto offensivo, anche in vista della Champions League che i marsigliesi dovranno disputare. I viola comunque, sembrano intenzionati a fare sul serio per il nazionale ‘cafetero’.

