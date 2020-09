Almeria, ESCLUSIVO: interesse concreto per Olivera

Almeria, il club spagnolo a caccia del 18enne uruguaiano Cristian Olivera: le ultime sulla trattativa degli andalusi

Dopo aver ceduto Darwin Nunez al Benfica per 24 milioni di euro, l’Almeria non vuole perdere la connessione con il calcio uruguaiano. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il club andaluso ha messo nel mirino Cristian Olivera. Diciottenne in forza al Rentistas, l’attaccante esterno ha collezionato 3 gol e 2 assist in nove apparizioni stagionali e viene valutato circa 2 milioni di dollari dal club uruguaiano.