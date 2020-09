L’Italia conquista il successo ad Amsterdam. Gli Azzurri di Mancini si sono imposti in trasferta grazie ad una rete dell’interista Barella

L’Italia di Roberto Mancini rialza la testa e dopo il pareggio a Firenze contro la Bosnia, espugna lo Johan Cruijff Arena. Ad Amsterdam gli azzurri hanno battuto l’Olanda grazie ad un bel gol di Barella e ad una super parata di Gigio Donnarumma. La Nazionale e il suo tecnico possono dunque esultare per una vittoria che porta Chiellini e compagni al primo posto nel Gruppo 1 della League A ma c’è apprensione per le condizioni di Zaniolo, uscito nel corso del primo tempo per un problema al ginocchio. Gli Orange sono raggiunti al secondo posto dalla Polonia, che in rimonta ha battuto Dzeko e compagni.

Olanda-Italia 0-1: 46′ Barella

Bosnia-Polonia 1-2: 24′ Hajradinovic(B), 45′ Glik, 67′ Grosicki

Classifica: Italia 4, Olanda 3, Polonia 3, Bosnia 1