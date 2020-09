Coronavirus, comunicato Bologna | Mihajlovic negativo al tampone

Il Bologna ha informato tramite un comunicato ufficiale che Sinisa Mihajlovic è risultato negativo anche al secondo tampone: la nota.

Il club emiliano, nella giornata di oggi, ha dato la notizia che tutti gli appassionati stavano aspettando. Dopo la paura per la positività di Mihajlovic al ‘Coronavirus’, il Bologna ha emanato un comunicato ufficiale riguardo alle condizioni del tecnico serbo. “Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Nella giornata di domani, quindi, sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra”. Ora è ufficiale: Sinisa può tornare sul campo con i suoi ragazzi.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, De Rossi: “Fiorentina? Ci andrei a piedi. La Roma mi manca”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus: le ultime di CM.IT su Suarez, Dzeko e Milik