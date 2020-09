Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: rinnovo e prestito per Gaetano

Gianluca Gaetano è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli: per lui, dopo il prolungamento, prestito alla Cremonese

Gianluca Gaetano, talento classe 2000 di proprietà del Napoli, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, mercoledì firmerà il prolungamento del contratto fino al 2025. Le parti hanno già raggiunto l’accordo, è in corso la preparazione dei documenti che Gaetano sottoscriverà in compagnia del suo entourage. Dopo la firma sul rinnovo, il centrocampista si trasferirà alla Cremonese, club in cui tornerà in prestito dopo i sei mesi vissuti nello scorso campionato.