Nei radar della dirigenza rossonera ci sarebbe Nuno Mendes, baby difensore in forza allo Sporting CP che piace anche all’Arsenal

Nome nuovo per il mercato del Milan. Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sarebbe Nuno Mendes, promettente difensore in forza allo Sporting Club Portugal. A riportarlo è il quotidiano ‘O Jogo’, che sottolinea come il club rossonero avrebbe offerto 15 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.

Mendes ha rinnovato nei mesi scorsi il contratto fino al 2024 con il club portoghese e nel nuovo accordo è stata inserita una clausola di 45 milioni di euro. Per il terzino classe 2002 ci sarà da superare la concorrenza dell’Arsenal per il ‘Diavolo’. Nell’ultima stagione in prima squadra il baby difensore ha collezionato 9 presenze.

