Calciomercato Juventus, i bianconeri rimandano al 2021 un tris di colpi: il piano di Paratici per la prossima stagione

La Juventus è concentrata in questi giorni di mercato sul colpo in attacco. Prosegue il testa a testa tra Dzeko e Suarez, l’impressione è che la campagna acquisti in entrata si fermerà qui. Difficile reperire le risorse per altri acquisti particolarmente onerosi, la congiuntura originata dal coronavirus non aiuta. Ecco perché Paratici mette nel mirino un tris di colpi top per il 2021. ‘Tuttosport’ fa il punto sulla situazione di Pogba, Chiesa e Locatelli. Per i primi due, i bianconeri sperano che possano arrivare a un anno dalla scadenza dei rispettivi contratti con Manchester United e Fiorentina e dunque che siano acquistabili a condizioni più favorevoli rispetto a oggi (intorno ai 40 milioni di euro circa a testa). Per il terzo, i discorsi con il Sassuolo continueranno e tra qualche mese la Juve potrebbe avere la possibilità concreta di acquistarlo.

