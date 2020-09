Braida presenta il colpaccio Suarez al calciomercato Juventus, poi il retroscena su Messi

La Juventus segue Suarez, Ariedo Braida approva e lo ‘presenta’ ai tifosi bianconeri. L’ex dirigente del Barcellona ha rilasciato alcune dichiarazioni in ottica mercato: “Suarez, Cavani, Dzeko o Morata? Tutti big, però diversi tra loro. Differenti sono anche l’età, soprattutto nel caso di Morata, e le squadre in cui hanno giocato. Penso che Suarez abbia segnato più di tutti e come valore assoluto sia il più importante di questi centravanti – spiega a ‘Tuttosport’ – Suarez insieme a Ronaldo? Benissimo. Luis ha sempre segnato tanto e ovunque. Si è trovato alla grande con Cavani in Nazionale e con Messi nel Barcellona, per questo nel caso non avrà problemi con CR7. Anzi, si troverebbe alla perfezione: parliamo di due vincenti”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Suarez | Confermate anticipazioni CM.IT

Calciomercato Juventus, da Messi a Suarez: annuncio Braida

Braida ha svelato anche un retroscena su Messi: “Ho sempre detto che Messi sarebbe rimasto al Barcellona. E così è stato. Avevo questa sensazione. Suarez? A parte Van Basten, che è fuori categoria, Luis lo metterei con i migliori: penso a Weah e Shevchenko. Unico? Nel furore, nella cattiveria agonistica. In campo è un guerriero e con il suo spirito trascina anche i compagni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta da Barcellona | Lautaro sblocca Suarez!