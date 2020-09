Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato del futuro di Memphis Depay. Ecco le sue dichiarazioni

C’è anche Memphis Depay nella lista degli obiettivi di Ronald Koeman, nuovo tecnico del Barcellona che sta cercando di portare in blaugrana diversi giocatori olandesi già allenati in Nazionale. In un’intervista rilasciata a ‘Telefoot’, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha confermato l’interesse del club catalano, rivelando però: “Memphis Depay è in scadenza di contratto. Koeman lo vuole al Barcellona, ma sul giocatore c’è anche la Roma“. Il contratto dell’attaccante olandese scadrà infatti nel 2021, con la Roma che prova dunque a sfidare il Barcellona. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

